Una sala in memoria di Francesca Putrino: la cerimonia si terrà alla Biblioteca Chelliana

GROSSETO – Sabato 15 gennaio alle 11.00, presso Biblioteca comunale Chelliana, si terrà una breve cerimonia per l’intitolazione della Sala bambini e ragazzi in memoria di Francesca Putrino, archivista, bibliotecaria e donna di cultura, che lavorava in biblioteca da oltre 10 anni, scomparsa improvvisamente nel gennaio del 2021 all’età di 53 anni.

Nel ricordo del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e di Luca Agresti, assessore alla Cultura, rimangono “la sua ironia e simpatia, oltre alla riservatezza e a quella capacità professionale che la rendevano una persona speciale sotto tutti i punti di vista.”

Lo staff della biblioteca, assieme alla famiglia e agli amici più cari, ha voluto testimoniare il grande affetto nei suoi confronti con una targa a lei dedicata, posta proprio nella sala in cui lei svolgeva il suo lavoro quotidiano.