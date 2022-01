Suolo pubblico bar e ristoranti, Coraggio Italia e FdI: «Sarà gratuito anche per il 2022?»

FOLLONICA – I consiglieri di minoranza Sandro Marrini (Coraggio Italia) e Danilo Baietti (Fratelli d’Italia) hanno presentato un’interrogazione al sindaco Andrea Benini riguardo alla concessione gratuita straordinaria di suolo pubblico. Di seguito il testo dell’atto (in corsivo).

I sottoscritti Marrini Sandro (capogruppo Coraggio Italia) e Baietti Danilo (capogruppo Fratelli d’Italia):

PREMESSO CHE:

• Nell’anno 2021 l’amministrazione comunale, su richiesta delle categorie produttive deliberava di concedere gratuitamente nuovi spazi pubblici ai ristoratori e bar;

• Tale decisione veniva presa con grande soddisfazione delle categorie produttive gravemente colpite dalla crisi pandemica;

• Da due anni dall’inizio della crisi pandemica vi sono ancora gravi conseguenze negative per il commercio;

CONSIDERATO CHE:

• Ad oggi non si ha notizia, da parte dell’amministrazione, di un prolungamento di questa agevolazione per l’anno 2022;

• Più volte sulla stampa le categorie produttive hanno lanciato grida di dolore per sottolineare come ancora il settore sia in grave crisi;

• Molti commercianti ci hanno segnalato con preoccupazione il silenzio dell’amministrazione sul rinnovo o meno di tale atto.

INTERROGHIAMO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE SE:

• L’amministrazione intenda prorogare anche per tutto il 2022 la concessione gratuita straordinaria di suolo pubblico;

• Corrisponde al vero la paura di molti commercianti di come tale amministrazione non avrebbe la volontà di prorogare suddetta gratuita;

• La maggioranza stia vagliando la possibilità di concedere anche altri strumenti per aiutare le categorie colpite.