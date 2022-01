Il podcast del 13 gennaio: SPECIALE CONCORDIA – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 13 gennaio 2022 - SPECIALE CONCORDIA" su Spreaker.

Il racconto della giornata: giovedì 13 gennaio 2022

Dieci anni fa il disastro della Concordia. Oggi è il giorno della memoria. Il 13 gennaio del 2012 il gigante da crociera della Costa urtò lo scoglio delle Scole, di fronte alla costa di isola del Giglio e naufragò poco dopo nel suo mare appoggiandosi sullo scoglio della Gabbianara, proprio davanti all'ingresso del porto. In quella tragedia persero la vita 32 persone.

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono poco più di 13mila su 77mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 16%. I nuovi positivi in provincia di Grosseto sono oggi 561. In ospedale ci sono 45 pazienti ricoverati in area Covid, mentre in terapia intensiva sono sette.