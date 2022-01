Green pass, dove non serve: ecco i negozi in cui si potrà entrare senza certificato verde

GROSSETO - L'ultimo decreto Covid stabilisce che servirà il Green pass base per entrare nelle attività commerciali, con l’esclusione di "quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali", rimandando l'elenco dei negozi ad un nuovo provvedimento.

Dal primo febbraio, infatti, è previsto un inasprimento delle regole relative al Green pass: sarà obbligatorio esibire il Green pass base (tampone entro 48 ore precedenti negativo, vaccino o guarigione) per accedere a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e centri commerciali. Ma il dibattito nel Governo è ancora aperto in merito a quali attività esonerare dal Green pass.

La lista delle attività a "ingresso libero" dovrebbe coincidere con quelle individuate da uno degli allegati del dpcm del 2 marzo 2021, che indicava le attività che rimanevano aperte anche in zona rossa. Tra queste, in particolare, negozi alimentari, edicole e tabaccai. Sulla questione, nelle prossime ore si dovrà quindi cercare una mediazione. Il governo ha due settimane di tempo dall'entrata in vigore del decreto legge dello scorso 8 gennaio per mettere a punto un nuovo dpcm con le specifiche necessarie.

Dunque, dove si potrà entrare senza Green pass, base o rafforzato? Di sicuro nei negozi alimentari, supermercati (esclusi i centri commerciali), farmacie, tabacchi e probabilmente le edicole. A questi si aggiungono gli studi medici e veterinari, nonché le caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato. Braccio di ferro su altre attività commerciali, come librerie e negozi di giocattoli. L'elenco completo dovrebbe essere pronto entro le prossime 24 ore.