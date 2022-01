Decennale naufragio Concordia, Ripani: «Tragedia evitabile. Doveroso ricordare»

ISOLA DEL GIGLIO – “La ricorrenza del naufragio della Costa Concordia suscita ancora oggi una forte commozione e ci induce ad un momento di partecipato e rispettoso raccoglimento per le vittime, i superstiti ed i loro familiari”, afferma Elisabetta Ripani, deputata maremmana di Coraggio Italia.

“Quello sciagurato e spericolato inchino ha acceso i riflettori di tutto il mondo su una tragedia assolutamente evitabile, una leggerezza che è costata la vita a 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio – prosegue -. E’ doveroso preservare la memoria di quanto accaduto, ricordare e lodare la solidarietà incondizionata dimostrata senza esitazione da tutta la comunità gigliese così come l’opera incessante dei soccorritori”.

“Il dolore per le vittime ed il grande cuore dell’Isola del Giglio, rappresenteranno sempre i due volti di una tragedia che, ancora oggi a distanza di 10 anni, resta indelebile nella memoria collettiva, attraverso quelle immagini e quelle testimonianze drammatiche che al tempo stesso richiamano al senso di responsabilità come monito per il futuro”, conclude Ripani.