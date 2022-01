Coronavirus in Italia: 184.615 nuovi casi e 316 morti. Superate le 140mila vittime da inizio pandemia

GROSSETO - Ssono 184.615 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 196.224), come segnala il bollettino del Ministero della Salute, su 1.181.179 tamponi (ieri 1.190.567). Il tasso di positività scende al 15,6% (ieri 16,5%). 2.323.518 gli attualmente positivi (+101.458, ieri +87.921).

Sono invece 316 i morti (ieri 313) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 140.188.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 13 gennaio 2022 - SPECIALE CONCORDIA" su Spreaker.

Sono 1.668 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-1). Gli ingressi giornalieri sono stati 156 (come ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 17.648 (+581).

Sono 82.803 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 108.198), 5.691.939 da inizio emergenza.