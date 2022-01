ISOLA DEL GIGLIO - È tornato al Gigli anche lui, Gregorio De Falco, l'uomo dalla Capitaneria di Livorno coordinò le operazioni di soccorso in occasione del naufragio della nave Costa Concordia.

Fu lui che al telefono con il capitano Francesco Schettino, subito dopo aver abbandonato la nave, pronunciò quella frase: «salga a bordo, cazzo».

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 13 gennaio 2022 - SPECIALE CONCORDIA" su Spreaker.

Oggi a distanza di dieci anni da quel disastro, a Giglio Porto dove è giunto per la commemorazione delle vittime del naufragio, De Falco ricorda quella notte parlando di cosa successe in quei minuti e in quelle ore del 13 gennaio 2012.