A scuola di giornalismo sportivo con il Fossombroni

GROSSETO – Riparte il ciclo di incontri dedicato agli sportivi del nostro territorio.

L’evento, organizzato dal Fossombroni, ha visto la partecipazione di Maurizio Pimponi, atleta grossetano che ha indossato la maglia della nazionale in due differenti discipline: baseball e beach volley. Pimponi ha partecipato all’incontro che si è svolto nell’aula magna della scuola di via Sicilia, raccontando la sua storia ricca di aneddoti. Dai primi passi sportivi mossi in ambiente scolastico, al grande amore per il baseball, arrivando poi al beach volley, disciplina nella quale è riuscito a qualificarsi e a partecipare all’Olimpiade di Sydney nel 2000.

L’incontro è stato inserito all’interno del progetto legato al giornalismo sportivo, ormai da anni inserito nel programma scolastico da parte della dirigente Francesca Dini. Maurizio Pimponi ha risposto alle molte domande formulate dagli studenti che hanno raccolto il materiale utile alla stesura di un articolo sportivo.

Tante le curiosità emerse dai racconti di Maurizio Pimponi che hanno interessato i ragazzi del Fossombroni. L’incontro è stato organizzato dalla responsabile del progetto Monica Mazzilli, con la collaborazione degli insegnanti di lettere. L’evento è stato moderato dal giornalista Lorenzo Falconi che seguirà gli studenti nella stesura degli elaborati. I migliori articoli verranno pubblicati sul quotidiano IlGiunco.net.