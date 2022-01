ISOLA DEL GIGLO – Il racconto attraverso le immagini di oggi. Ecco il reportage fotografico che la nostra inviata a Giglio ha realizzato.

Tra i momenti più toccanti la deposizione in mare della corona in memoria delle 32 vittime del naufragio in questo 13 gennaio che viene dopo dieci anni da quella lunga notte.

Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani ha preso parte alla deposizione della corona tra il porto e lo scoglio dove la nave si adagiò quella sera di dieci anni fa.

