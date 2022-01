Terminati i lavori alla scuola di musica Bonarelli: interventi per 35 mila euro

FOLLONICA – Durante le vacanze natalizie, in modo da non interferire con lo svolgimento delle lezioni, sono stati completati i lavori alla scuola di musica comunale Bonello Bonarelli di via Argentarola.

Gli interventi erano iniziati a novembre e durante questo periodo la scuola non è mai stata chiusa. Con le vacanze di Natale è stato possibile portare a termine i lavori. In particolare sono stati svolti degli interventi alla copertura della struttura, volti a risolvere i problemi di infiltrazione dell’acqua piovana nei locali interni. Inoltre è stato pitturato il cancello di ingresso e sono state poste delle corde nautiche di colore azzurro al posto delle transenne, finalizzate a delimitare visivamente l’area di accesso alla scuola.

Questi interventi hanno rappresentato il completamento del progetto di manutenzione della copertura e riqualificazione dell’ingresso, che ha visto la realizzazione del passaggio coperto, delimitato dai parapetti in legno e il rifacimento di gran parte dell’impermeabilizzazione di copertura. A questo si è poi aggiunta la tinteggiatura delle pareti dei locali interni più danneggiate. Per la scuola è stato infine realizzato un portale in legno a protezione dell’accesso. In particolare, per il rifacimento della copertura dell’edificio sono stati impegnati circa 30 mila euro, mentre per il portale, le verniciature e la messa in sicurezza dell’ingresso circa 5 mila.

«I lavori – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – sono stati organizzati in modo da non interferire con l’ordinario svolgimento delle lezioni di musica che sono per lo più concentrate nelle ore pomeridiane, e adesso, con le vacanze di Natale, è stata data una accelerata agli interventi. La scuola di musica è finalmente più accogliente e bella e per questo ringrazio l’ufficio progettazione e lavori pubblici del nostro Comune».