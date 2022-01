Scelti i vertici di Fondazione Grosseto Cultura: Tombari confermato alla presidenza

GROSSETO – Con un proprio decreto, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha indicato i tre membri di nomina comunale del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Grosseto Cultura. Alla presidenza è stato confermato Giovanni Tombari mentre i nuovi ingressi, in qualità di consiglieri, sono Amelia Gaviano e Angelo Mecacci.

“In questi giorni abbiamo riflettuto molto – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – su come proseguire e potenziare il nostro impegno, in sinergia con gli altri soggetti che ne fanno parte, all’interno della Fondazione Grosseto Cultura. Un’analisi che ha avuto come punto di partenza la conferma di Giovanni Tombari. È stato anche grazie all’azione del Presidente Tombari, infatti, che in questi anni la Fondazione è cresciuta notevolmente, interpretando il fondamentale ruolo di impulso e guida nella valorizzazione del profondo patrimonio culturale del nostro territorio. La vitalità, le proposte, le iniziative ispirate ai valori della collaborazione e dell’apertura al confronto con tutti: sono stati questi i principali canali operativi che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione Grosseto Cultura, chiamata oggi a confermare e rilanciare la propria azione. L’obiettivo è dunque quello di continuare su questo percorso – prosegue il sindaco di Grosseto – e affrontare un futuro che si presenta ricco di nuove sfide.

Nel ringraziare i consiglieri uscenti per il grande lavoro fatto in questi anni, vorrei inoltre dare un caloroso benvenuto e augurare buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunalen ad Amelia Gaviano e ad Angelo Mecacci, che porteranno all’interno del consiglio d’amministrazione la loro indiscussa professionalità e sensibilità culturale”.