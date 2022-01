Provincia, la minoranza: «Amati capogruppo e Ottali presidente della commissione Garanzia»

GROSSETO – “Il gruppo consiliare di opposizione in Provincia denominato Casamenti per la nostra Provincia, con i suoi cinque consiglieri, si è riunito e all’unanimità ha preso due importanti decisioni”, recita la nota del gruppo consigliare Casamenti per la nostra Provincia.

“È stato deciso dal gruppo di opposizione che la presidenza della commissione permanente in Provincia di Controllo e Garanzia, che spetta all’opposizione, andrà al consigliere provinciale Maddalena Ottali”.

“Maddalena Ottali, candidata come indipendente, che ricopre anche l’incarico di assessore nel Comune di Orbetello con delega al Turismo, Cultura, Commercio, Pnrr, Sviluppo Economico e Fondi Comunitari, è risultata la più votata con 10.276 voti. È stato deciso il capogruppo di opposizione in Provincia nella figura di Guendalina Amati, rappresentante di Fratelli d’Italia e consigliere comunale nel Comune di Arcidosso”, prosegue la nota.

“Guendalina Amati è risultata la seconda più votata con 9133 voti e Fratelli d’Italia il partito più votato con 15035 voti totali e due consiglieri provinciali eletti. Tale decisione sarà comunicata al consiglio provinciale”.