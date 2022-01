L’ultramaratona torna in Maremma, seconda edizione della 6 ore Uisp

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la 6 ore della Maremma. Domenica 16 gennaio seconda edizione dell’ultramaratona targata Uisp, memorial Walter Baldini, che quest’anno è organizzata dall’associazione Marevettamare (foto d’archivio di Malarby).

Il tracciato con il miglio disegnato sulle mura medicee prevede, come nella prima edizione, anche la staffetta sei per un’ora, con squadre di sei atleti che si confronteranno nel percorso nel centro storico cittadino. Il cronometraggio delle varie gare avverrà con i chip. Per informazioni 3346799904 e 3295960604. Il via della manifestazione è previsto alle 9,30.