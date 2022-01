Iavarone entra in Coraggio Italia: «Un progetto politico in crescita, una casa per i moderati»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Coraggio Italia continua a crescere sul territorio maremmano raccogliendo l’adesione personale di Aldo Iavarone, neo rieletto consigliere comunale a Castiglione della Pescaia, politico di lungo corso e già assessore della giunta castiglionese”, si legge in una nota del partito.

“Seguo con grande interesse l’evoluzione dell’attuale scenario politico nazionale – spiega Iavarone -, soprattutto i movimenti di una forza politica moderata come Coraggio Italia. Riconosco a questa nuova formazione il merito di aver riportato in pochi mesi, nel dibattito politico, un tema fondamentale, ovvero la necessità di riorganizzare quell’ala moderata rimasta troppo a lungo orfana di una rappresentanza credibile. Un dinamismo che lascia presagire la nascita di un progetto politico a lungo termine che veda come protagonisti i moderati, liberali, riformisti ed europeisti”.

“Il legame con gli onorevoli Elisabetta Ripani e Stefano Mugnai e la stima reciproca hanno senza dubbio contribuito alla mia personale scelta politica. Ci sono tutte le condizioni per crescere ed avviare questo nuovo laboratorio politico investendo su una classe dirigente e sui giovani a cui voglio dedicare le mie energie, con la passione e l’entusiasmo di sempre”, conclude Iavarone.