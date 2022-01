Al via il primo congresso provinciale di Azione Grosseto: ecco quando

GROSSETO – “Sabato 15 gennaio, all’Hotel Granduca di Grosseto si terrà il 1° congresso provinciale di Azione. Per l’occasione verranno eletti il segretario provinciale del partito e i membri della segreteria. Questa sarà la prima fase del periodo congressuale che si concluderà con l’elezione del segretario nazionale di Azione”, recita la nota di Azione Grosseto.

“Azione Grosseto ha già fatto sentire la sua voce partecipando attivamente alle elezioni provinciali e alle amministrative dello scorso ottobre, dove ha dato vita insieme a IV e PSI al polo liberale e riformista del Comune di Grosseto, un assetto politico che si sarebbe poi ripetuto praticamente in tutti i contesti di competizione elettorale che hanno coinvolto Azione sul territorio nazionale”

“Crediamo che comitato di Grosseto abbia dato prova di saper interpretare i segnali provenienti dall’elettorato riformista e intuire la direzione per crescere e radicarsi a livello territoriale, prevedendo anticipatamente le scelte politiche che il partito avrebbe in seguito adottato nella stragrande maggioranza dei casi, come a Milano e Roma. Vogliamo continuare ad insistere e dare continuità al lavoro che abbiamo fatto e dobbiamo ancora fare al fine di diventare il più concreto punto di riferimento per i riformisti e gli europeisti del territorio”, prosegue la nota.

“Nel classico spirito di apertura e confronto pragmatico di Azione, l’assemblea congressuale sarà un’occasione per un dibattito con esponenti di altre forze politiche e personalità locali, al fine di arricchire il panorama politico sul territorio grossetano”.

“I lavori inizieranno alle ore 15.00 e si concluderanno alle ore 19:00. Verranno presentati i candidati e i programmi per la direzione provinciale; seguiranno, quindi le votazioni che porteranno alla nomina del segretario e del direttivo provinciale, nonché del delegato che parteciperà al Congresso nazionale”.

“Il programma prevede:

• Nomina di presidente, segretario e commissione congressuale

• Interventi e saluti delle forze politiche, associazioni, sindacati e personalità locali invitate

• Presentazione della mozione politica del candidato segretario e del direttivo provinciale

• Elezione del segretario provinciale

• Elezione del delegato all’Assemblea Nazionale.

Il congresso, oltre agli invitati politici, istituzionali e degli organi di informazione, è aperto a tutti i tesserati iscritti al 15 dicembre 2021. L’Assemblea si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti alla data dell’evento”, conclude la nota.

Foto presa dalla pagina Facebook di Azione.