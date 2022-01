Sull’Amiata domani si torna a sciare: «Al lavoro per preparare tutte le piste»

AMIATA – “Come avevamo sperato, siamo riusciti, grazie alle temperature molto rigide di questi giorni, a completare l’innevamento anche del tracciato della Pista Direttissima. Di conseguenza, avvertiamo i nostri utenti che nelle giornate da mercoledì 12 a venerdì 14 gennaio saranno aperte la Sciovia Jolly e la Seggiovia Macinaie con i tracciati del Campo Scuola Macinaie e della Direttissima”, a darne notizia Isa (Impianti sciistici appenninici s.r.l).

“Per sabato e domenica stiamo cercando di innevare altre piste – prosegue il comunicato – e giovedì sera vi daremo ulteriori informazioni sulle aperture di sabato e domenica. Seguiteci sul sito Amiata neve”.

In vendita solo quattro tipologie di tessere per tutti gli utenti senza distinzione di età, nei giorni feriali da mercoledì a venerdì compresi:

Skipass Giornaliero 21,00 euro

Skipass Mattiniero 15,00 euro

Skipass Pomeridiano 15,00 euro

Skipass valido un’ora 10,00 euro

“Si prega anche di prendere visione delle nuove regole entrate in vigore dall’1 gennaio sui comprensori sciistici (obbligatorietà della copertura assicurativa, obbligo del casco per sciatori e slitte e bob, divieto di transito dei pedoni e slitte nei tracciati delle piste, etc.) e sia per il Super Green Pass necessario dal 10 gennaio per l’uso impianti e piste“.