Concordia: a dieci anni dal naufragio anche Gabrielli alla commemorazione. Il programma della giornata

ISOLA DEL GIGLIO – L’Isola de Giglio si prepara a commemorare le 32 vittime del naufragio della Concordia. Dalla tragedia della nave di crociera della Costa Crociere, il 13 gennaio 2012, sono passati dieci anni e a Giglio Porto giovedì 13 gennaio è in programma la commemorazione ufficiale del naufragio.

Il programma prevede la messa solenne alle 12 alla chiesa Ss Lorenzo e Mamiliano. La funzione sarà celebrata da Don Lorenzo, il parroco che in quella tragica notte spalancò le porte della sua chiesa per accogliere i naufraghi. Sarà presente anche la banda del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In seguito, alle ore 13, come da tradizione, sarà posata una corona di fiori in memoria delle vittime nel luogo del naufragio, alla punta Gabbianara.

Alle 15 è in programma la presentazione del libro “La notte della Concordia” di Sabrina Grementieri e Mario Pellegrini. Nel 2012 Pellegrini ricopriva il ruolo di vicesindaco dell’isola ed è stato uno dei primi a salire sulla Concordia per soccorrere i croceristi. In quella notte rischio la sua vita per salvare quella degli altri. Nel libro ripercorre la storia della tragedia e di chi l’ha vissuta. L’evento sarà introdotto dal sindaco dell’Isola del Giglio, Sergio Ortelli.

Alle 16.30, idee, sarà presentato “L’osservatorio di monitoraggio Costa Concordia”, la relazione sui lavori di restauro dei fondali dell’isola.

La sera alle 21.30 dalla chiesa di Giglio Porto fino alla lapide commemorativa posto sul molo di levante, ci svolgerà la processione con fiaccolata dei gigliesi a cui seguirà, come ogni anno, la “tufata”, il suono delle sirene di tutte le imbarcazioni del porto.

«Non sappiamo ancora con precisione quante persone arriveranno sull’isola per la cerimonia – afferma il sindaco Sergio Ortelli -, ma la nostra isola è pronta come sempre, con tutte le dovute precauzioni, ad affrontare la giornata. Ho avuto conferma dal sottosegretario Franco Gabrielli e il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio che parteciperanno alla giornata».

Sarà presente inoltre l’assessore regionale Leonardo Marras che nel 2012 ricopriva il ruolo di Presidente della Provincia.

Giovedì 13 gennaio IlGiunco.net racconterà la commemorazione direttamente da Giglio Porto con immagini, video e dirette.