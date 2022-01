Atlante Grosseto di recupero, confermata la trasferta contro la Ternana

GROSSETO – Ultima conferma dalla Federazione per il recupero della decima giornata del campionato di serie B di calcio a 5 fra Futsal Ternana e Atlante Grosseto. Domani mercoledì 12 gennaio alle 19 verrà quindi recuperata la partita non disputata sabato 18 dicembre a causa della positività al Covid 19 di alcuni atleti grossetani.

“Andremo a Terni a fare questa trasferta in una data assurda – ha confermato il tecnico biancorosso Alessandro Izzo – siamo l’unica squadra toscana inserita in questo girone, la sola colpita dal Covid 19 e nemmeno siamo stati interpellati sulla data del recupero e ora. Andiamo a giocare questa partita del campionato nazionale di serie B, che non è la serie A, dove tutti i giocatori si possono permettere di non lavorare, tutt’altro, e se giochi in casa puoi farcela mentre se devi partire alle 14 per giocare alle 19, decisamente no. E’ assurdo, qualcosa non va, speriamo che questo trend delle ultime stagioni possa cambiare in meglio”.

“Comunque andiamo per fare risultato – ha continuato Izzo – anche se avevamo la possibilità di rinviare nuovamente la gara e non lo abbiamo fatto, andiamo con le nostre certezze, consapevolezze e con tanta voglia di farci giustizia da soli. Per noi è una gara spartiacque e molto importante e i ragazzi devono capirlo, ma stare sereni, sono forti e dovranno sacrificarsi molto”.

Questi i convocati: Joao, Pasquini, Tamberi, Baluardi, Gianneschi, Agnelli, Lessi, Falaschi, Del Canto, Mateo, Nil e Morad.