Addio a David Sassoli: è morto il presidente del Parlamento europeo. Il cordoglio della Maremma

GROSSTO – David Sassoli, presidente del parlamento europeo, è morto a 65 anni per problemi legati al sistema immunitario. Si trovava ricoverato all’ospedale di Aviano, in Friuli Venezia Giulia.

Politico, eletto in Europa nella lista del Partito democratico, David Sassoli ha avuto un passato da giornalista; per anni ha lavorato in Rai e nella redazione del Tg1.

Candidato nella circoscrizione Centro, di cui fa parte anche la Toscana, David Sassoli nelle sue campagne elettorali è stato spesso a Grosseto per iniziative politiche di incontro con gli elettori e con i simpatizzanti del suo partito.

Tanti i messaggi di cordoglio della politica internazionale, nazionale e locale. «Una notizia terribilmente amara. David Sassoli purtroppo non ce l’ha fatta: ci lascia un grande uomo e politico che ha servito le istituzioni europee con orgoglio e passione. La Toscana, sua terra natia, si stringe intorno alla famiglia, che la terra ti sia lieve Presidente!» scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani.

«Una notizia triste e inaspettata. Sassoli è stato un europeista convinto, un politico serio e appassionato che non si è mai risparmiato nel Partito Democratico come a Bruxelles. Che la terra ti sia lieve, Davide» scrive l’assessore regionale Leonardo Marras.

«Ci ha lasciato David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Ho avuto modo di conoscerlo a Santa Fiora anni fa, quest’anno avrebbe partecipato alle commemorazioni dei 30 anni della morte di Padre Ernesto Balducci, cui era molto legato sin dai tempi della sua gioventù. Era una persona dal cuore mite, animo profondo e grande dirittura morale» ricorda il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi.



