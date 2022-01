Voragini nella strada: provinciale chiusa per lavori urgenti

SORANO – La SP 95 Sforzesca è chiusa per lavori al km 11+450, ovvero alla distanza di circa 600 m dal Sordino in direzione Sforzesca.

La chiusura interesserà un tratto stradale di circa 100 metri e si rende necessaria per l’esecuzione dei lavori di consolidamento del rilevato stradale a tergo della palificata esistente.

L’intervento, già in programma per i prossimi mesi, sarà anticipato per aggravamento improvviso della situazione che ha portato alla formazione di voragini sul piano stradale.

L’intervento avrà una durata di circa tre mesi. Lo ha disposto il Presidente della Provincia, Francesco Limatola, con ordinanza urgente e sarà predisposta la segnaletica di preavviso e di indicazione degli itinerari alternativi.