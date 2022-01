Un successo la “Tombola solidale” per la nuova ambulanza: oltre 1.000 partecipanti

MONTE ARGENTARIO – Si è svolta con grande successo di pubblico la prima “Tombola solidale” della Confraternita di Misericordia in diretta streaming.

Quasi 400 i collegamenti con una presenza stimata di oltre 1.000 persone ad assistere e giocare alla tombola.

“Un successo strepitoso” commentano i responsabili di Lifebox Streaming, la social TV, testata giornalistica, che ha curato l’evento al fianco della Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monte Argentario, a sostegno della campagna di raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza che sarà destinata al servizio di 118, ha distribuito premi del valore di 500 euro per la cinquina, di 1.000 euro per la tombola e di 250 euro per il tombolino, tutti in buoni acquisto generi alimentari, carburanti e abbigliamento.

Ecco i soddisfattissimi vincitori: Assunta Scotto per la cinquina, Daniela Napoli per la tombola a pari merito con Livia Casalini e per il tombolino Marcella Fantaccini. Altri premi di ‘consolazione’ sono stati assegnati ai successivi tombolini: Antonella Schiano, Massimo Castriconi, Anna Fronzoni, Gianni Costanzo, Alessandra Pero e Stefania Schiano con oggettistica sempre donata dai nostri sponsor.

“I numeri sono ottimi – commenta il Governatore Roberto Cerulli – 2.375 le cartelle vendute con un incasso che sarà destinato per l’acquisto della nuova ambulanza pari a 3.700 euro. Numeri importanti per un evento ‘sperimentale’ e mai tentato a livello locale. Anche i buoni premio del valore di 1.750 euro sono stati interamente donati da alcuni commercianti di Porto S. Stefano e Porto Ercole che vogliamo ricordare: Carrefour di Dragoni Giuliano, Carrefour Barracuda di Remo Cedroni, Argentario Carburanti di Rosi Gabriele, Negozio Coop Cava Legni, Commercio Ittico all’ingrosso f.lli Manno, Bar Giulia, Rosticceria di Moriani Ettore, Panificio Alocci di Via Marconi, Macelleria Giancarlo Navoni di Porto Ercole , Ristorante Lo Sfizio 2.0 di Raffaele Consolandi, Pizzeria da Gigetto, Martina alimentari Porto Ercole, Macelleria Antongini Federico Porto Ercole, Bay Chic di Giuliana Sturman, Benetton di Ettore Ballini, Panificio Dalmazi di Benedetti Girolamo, Macelleria Fiorenzo Bausani, Negozio Conad City di Via Panoramica, Farmacia Palermo Francesco, Surgelati sottozero di Marco Bracci e poi la Pagnossin Italia srl e Idi Farmaceutici srl. Grazie di cuore a tutti”.

Partner dell’iniziativa anche le due parrocchie di Porto S. Stefano e di Porto Ercole. Molti i commenti positivi e di gratitudine registrati dagli organizzatori da parte dei partecipanti per aver fatto trascorrere una serata in spensieratezza, come in una grande famiglia e tutti in ‘modalità tombola’. Molte le TV e computer sintonizzati su LifeBox per partecipare alla tombola solidale.

Successo inaspettato ma preparato con cura dal gruppo dei volontari che si sono dedicati alla vendita e organizzazione dell’evento, allo staff di Life Box Alessandro Roncolini, Alessio Bausani, Viola Capitani e Gabriele Rosi. Ad estrarre i numeri Matteo Navoni e il funzionario incaricato dal Comune per la correttezza delle procedure, Rosanna Bani. Tra gli ospiti per l’estrazione dei “numeri”, anche don Sandro Lusini, parroco e correttore della Confraternita.