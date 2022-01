Rosanna Conti Cavini firma il primo evento del 2022 al campionato italiano pesi Mediomassimi

GROSSETO – Nuovo evento pugilistico firmato Rosanna Conti Cavini. Sabato 5 febbraio presso il Palasport di Borgo San Lorenzo vicino Firenze, Conti Cavini ed i partners Tor del Sale spa, le ASD Boxe Mugello di Gabriele Sarti e Sempre Avanti di Cristiano Mazzoni, la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini nella persona di Fabrizio Corsini ed il manager Monia Cavini organizzeranno la prima importante serata di boxe in Italia del 2022.

Una riunione che presenterà svariati match sia PRO che AOB e che avrà come mail event il Campionato Italiano dei pesi Mediomassimi tra i due co-challengers Vigan Mustafa. “Sono molto felice di inaugurare nella nostra regione la stagione 2022 con questo campionato. Mustafa e Spadaccini hanno tutte le caratteristiche per offrire un grandissimo spettacolo – ha sottolineato la promoter grossetana – Questa sarà la prima del folto numero di eventi che abbiamo in programma e che presenteremo a tutto i nostri appassionati”.