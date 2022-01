Rifiuti abbandonati nell’aiuola. Una lettrice: «Usata come una discarica. Capita continuamente»

GROSSETO – Quello che vedete nella foto è la situazione come si ripete spesso in piazza Ametista e ce la segnala una nostra lettrice.

L’abbandono di rifiuti ingombranti, nella foto una carrozzina, mobili vari, sacchetti, un’acquario e perfino un’anguria, pare una consuetudine di qualcuno in questo punto della città. Una cosa che si ripete spesso durante l’anno, come dimostra la foto scattata in una di queste occasioni.

«Ho chiamato più volte negli ultimi mesi – spiega la nostra lettrice -, la Polizia Municipale che provvede, rapidamente, a mandare il personale a ripulire e a rimuovere i rifiuti ma, dopo pochissimo tempo, la situazione si ripete. Spero, con questa segnalazione pubblica, che chi ha scambiato un’aiuola cittadina per una discarica, capisca di compiere un gesto di inciviltà e che impari a fare la richiesta di ritiro ingombranti al Sei Toscana».