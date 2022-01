Autolinee toscane, autisti positivi: sospesa una corsa del bus

AMIATA – “A causa di nuovi casi di positività, riscontrati nella mattinata odierna, tra il personale autista dalla prima corsa prevista nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio, sarà temporaneamente sospeso il servizio della linea extraurbana P1 (Montalcino-Monte Amiata Scalo e viceversa)”, si legge in una nota di Autolinee toscane.

“I servizi saranno sospesi anche nella giornata di domani, martedì 11 gennaio 2022, compresi quella mattutini che prevedono una corsa verso Seggiano”.

“Nello scusarsi per il disagio per studenti e famiglie, Autolinee Toscane precisa che la linea P1 è svolta con mezzi privati e sarà ripristinata non appena la disponibilità degli autisti lo consentirà”, conclude la nota.