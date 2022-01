Super Green Pass: da domani sugli scuolabus basterà indossare la mascherina Ffp2

GROSSETO – Dal 10 Gennaio al 10 Febbraio 2022 agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico con solo l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, cioè le mascherine Ffp2.

Il Ministero con Ordinanza del 9 Gennaio 2022, ha modificato la precedente misura per cui gli alunni dai 12 anni compiuti che avrebbero usufruito del servizio trasporto scolastico dovevano essere in possesso del Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione da Covid-19).

Dal 10 Gennaio, dunque, basterà una mascherina FFP2.

«L’ordinanza del Ministro Speranza, emanata su nostra richiesta, va incontro alle esigenze specifiche di mobilità per motivi di salute e di studio delle persone che vivono nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché degli studenti che usufruiscono dei servizi di trasporto dedicato, come gli scuolabus», dichiara il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

«Il Governo, decidendo di posticipare l’adozione del green pass rafforzato per l’accesso al trasporto pubblico per le isole e per i trasporti scolastici dedicati, risponde così alle richieste dei territori e conferma la priorità assegnata alla scuola in questo momento di recrudescenza dei contagi»