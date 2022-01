Incidente nella notte: si schianta contro una ringhiera e sposta anche un camper parcheggiato

BAGNO DI GAVORRANO – Un impatto violentissimo, tanto da sfondare una ringhiera e spostare persino un camper parcheggiato che è finito conto un’altra auto ferma.

L’incidente è avvenuto nella notte, su via Guglielmo Marconi, a Bagno di Gavorrano. Una via, come confermano i residenti, spesso funestata da incidenti.

L’uomo, straniero, si è schiantato contro la ringhiera che costeggia il parcheggio di un condominio, distruggendola.

«L’impatto – raccontano i residenti – è stato così violento che ha spostato il camper parcheggiato impattando su un’auto lì a fianco. Nell’attesa delle forze dell’ordine il conducente se ne è andato. I residenti della via sono esasperati dalla folle velocità delle auto in quel tratto di strada, ci vorrebbero dei dossi artificiali per risolvere il problema».