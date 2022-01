Due anni di violenze sulla moglie. Anche davanti alla figlia

ARCIDOSSO – Vessazioni e maltrattamenti. Un quadro di violenza domestica che ha portato all’allontanamento da casa di un uomo di 48 anni, residente sull’Amiata.

La misura, emessa dal Gip, è stata eseguita dai carabinieri della tenenza di Arcidosso. L’uomo, italiano, è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della sua ex compagna.

La misura in questione è il risultato di un quadro delineato dai Carabinieri di Arcidosso che hanno raccolto elementi concreti e chiari a carico dell’uomo, tali da consentire all’organo giudicante di emettere un provvedimento preliminare di allontanamento, unito a diverse prescrizioni finalizzate ad evitare contatti tra lui e la ex coniuge.

Dagli elementi raccolti dai militari è infatti emerso un rapporto tra i due connotato da violenza di natura fisica e psicologica, che andava avanti ormai da più di due anni. Continui litigi, urla, che avevano destato l’attenzione anche del vicinato.

Nel mese di dicembre, avvisati proprio da un vicino di casa della coppia a seguito dell’ennesima lite violenta, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione, ed intuita sin da subito la situazione, hanno attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, sotto la direzione dalla Procura della Repubblica di Grosseto.

Non è stato però un percorso semplice quello posto in essere dai militari dell’Arma, i quali si sono ritrovati di fronte alla volontà della donna di non presentare formale denuncia nei confronti del suo ex compagno.

Ciononostante, le attività svolte, i testimoni escussi ed i riscontri investigativi emersi scandagliando nel passato della coppia, hanno portato a raccogliere elementi sulla natura violenta dell’uomo, nonché sul rapporto burrascoso con la donna, costellato da continue vessazioni fisiche e psicologiche, che avevano luogo tra le mura domestiche e che sarebbero andate avanti per alcuni anni.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri di Arcidosso hanno posto un primo rimedio, evidenziando a carico dell’indagato un quadro indiziario ben preciso, da cui emerge, in una circostanza almeno, come le violenze nei confronti della convivente si sarebbero verificate anche alla presenza di sua figlia, all’epoca minorenne.