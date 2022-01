Coronavirus: 510 nuovi positivi in Maremma. 48 persone ricoverate

GROSSETO – Sono 510 i nuovi positivi in provincia di Grosseto (su 2.623 tamponi), 110 le persone guarite. Nella intera Asl sud est (Arezzo 954, Siena 722, Grosseto 510, Extra Asl 376) i nuocvi positivi sono 2.562 su 13079 tamponi fatti.

42 le persone ricoverate alla bolla Covid dell’ospedale Misericordia (dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni). Sei ricoverati in terapia intensiva (dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse).

Le classi d’età in cui risultano più positivi sono quelle che vanno dagli zero ai 64 anni. Qui troviamo oltre 430 dei nuovi positivi. Per quanto riguarda i comuni, ad Arcidosso sono nove i nuovi positivi, a Campagnatico dieci, a Capalbio quattro, a Castel del Piano dieci, a Castell’Azzara due, a Castiglione della Pescaia 25, a Cinigiano nove, a Civitella Paganico quattro, a Follonica 50, a Gavorrano 17, a Grosseto 184, a Magliano in Toscana nove, a Manciano 16, a Massa Marittima33, a Monte Argentario 32, a Monterotondo Marittimo sue, a Montieri uno, a Orbetello 35, a Pitigliano nove, a Roccalbegna uno, a Roccastrada 17 a Santa Fiora quattro, a Scansano sei, a Scarlino nove, a Seggiano uno, a Semproniano uno a Sorano dieci.

2084 le persone prese in carico dalla Asl perché positivi, 1128 le persone contatto stretto.

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 46 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 6 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Bolla Covid Misericordia Grosseto 42 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 6 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:

Provincia Domenica 2 gen Lunedì 3 gen Martedì 4 gen Mercoledì 5 gen Giovedì 6 gen Venerdì 7 gen Sabato 8 gen Domenica 9 gen Arezzo 32 39 42 54 53 54 54 52 Grosseto 49 49 51 51 49 50 47 48 Totale Asl 81 88 93 105 102 104 101 100

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 284 Siena 286 Grosseto 110 Totale 680

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1984 3603 5587 Siena 1901 2968 4869 Grosseto 1140 1483 2623 Totale 5025 8054 13079

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 2562 Provincia di Arezzo 954 Provincia di Siena 722 Provincia di Grosseto 510 Extra USL 376

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 183 208 216 207 83 36 21 Grosseto 109 101 103 120 53 20 4 Siena 164 117 169 162 62 38 10 ASL TSE 456 426 488 489 198 94 35

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto.

Comune Tamponi positivi Arcidosso 9 Campagnatico 10 Capalbio 4 Castel Del Piano 10 Castell’Azzara 2 Castiglione Della Pescaia 25 Cinigiano 9 Civitella Paganico 4 Follonica 50 Gavorrano 17 Grosseto 184 Magliano In Toscana 9 Manciano 16 Massa Marittima 33 Monte Argentario 32 Monterotondo Marittimo 2 Montieri 1 Orbetello 35 Pitigliano 9 Roccalbegna 1 Roccastrada 17 Santa Fiora 4 Scansano 6 Scarlino 9 Seggiano 1 Semproniano 1 Sorano 10

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 5716 Siena 5054 Grosseto 2084 Totale 12854

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 2741 Siena 1786 Grosseto 1128 Totale 5655

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE