Soccorso nella notte sulla nave da crociera

PORTO SANTO STEFANO – Soccorso in mare, al largo delle coste di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Ieri sera, dopo le 23 la motovedetta della Guardia costiera, con a bordo personale sanitario, si è avvicinata ad una nave da crociera.

Sulla nave infatti uno dei croceristi aveva riportato un grave trauma ed è stato necessario lo sbarco per consentire le cure.

Sulla nave, insieme alla Guardia costiera, sono saliti i soccorritori della Misericordia di Porto Santo Stefano.

«Grazie alla sinergia con la Capitaneria di Porto che ha attivato la motovedetta CP800, è stato possibile portare a termine il trasbordo dalla nave alla nostra ambulanza del paziente bisognoso di cure – affermano dalla Misericordia -. Queste foto ci rimandano ai ricordi della nave Costa Concordia di cui proprio in questi giorni si ricorderà il decennale dal naufragio. Dal sito pubblico sui transiti delle navi è chiaramente visibile il cambio di rotta della nave, che in navigazione al largo dell’Isola del Giglio, si porta in avvicinamento di a Porto S. Stefano per le operazioni di soccorso».