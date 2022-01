Grosseto, il Follonica Gavorrano passa 2-1 nell’allenamento congiunto

GROSSETO – Allenamento congiunto per il Grosseto che, in attesa di poter tornare a giocare in campionato, prova i nuovi schemi di mister Maurizi con il Follonica Gavorrano. Sul terreno di gioco finisce 2-1 per gli ospiti, con molte indicazioni per Maurizi. Grifone in campo nel primo tempo con il 352, con Barosi in porta, Ciolli, Gorelli e Salvi in difesa, Raimo e Semeraro sugli esterni, con Vrdoljak davanti alla difesa, Piccoli e Serena mezz’ali e davanti Moscati e Ghisolfi. Proprio Ghisolfi rappresenta la novità, avanzato come mezzapunta. Partita abbastanza nervosa e con poche occasioni. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ospiti in vantaggio con il gran gol di Giustarini, che riceve e stoppa una gran palla e la piazza a girare sul secondo palo. Riunione tra mister e giocatori nella pausa, per rivedere insieme l’assetto di gioco. Nel secondo tempo il Grifone pareggia, dopo 9’, con il contropiede di Moscati che riceve palla, entra in area e batte il portiere avversario. Nella seconda parte di gioco entrano anche Boccardi e Siniega, per Ghisolfi e Gorelli, e Scaffidi per Moscati. Proprio Scaffidi serve un buon assist per Semeraro che salta un giocatore e dal limite prova il tiro, respinto dall’estremo difensore ospite. Nella ripresa si rivede anche Ghisolfi, che il mister rimanda in campo al posto di Boccardi. Ospiti di nuovo in vantaggio, al 33’, con il calcio di punizione di Lo Sicco che termina alle spalle di Barosi. Nel finale si vede anche Arras, provato da esterno destro al posto di Raimo.