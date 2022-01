Tra sport e studio, Francesco Bruno primo di categoria ai campionati di judo

GROSSETO – Più forte di tutti gli avversari, con il corpo e con la mente. Francesco Bruno, classe 2004, ha ottenuto il primo posto nel campionato nazionale Csen di Judo che si è disputato a Follonica. Bruno si è imposto nella categoria dei 90 chilogrammi vincendo tutti gli incontri e dimostrando fin da subito una condizione fisica, tecnica e mentale di altissimo livello.

L’atleta, studente dell’istituto Fossombroni, grazie al supporto della famiglia e dello Sporting Club di Albinia, ha saputo gestire non solo la parte fisica della sfida, ma soprattutto la pressione psicologica che per gli atleti rappresenta una condizione determinante in queste gare. In particolare se si trovano a dover conseguire o ripetere un importante risultato, unitamente all’impegno scolastico dell’indirizzo scelto dall’atleta che quest’anno affronterà l’esame di stato. Grazie al supporto dell’istituto scolastico Fossombroni, l’atleta potrà tornare a concentrarsi sulla nuova sfida sportiva che lo vedrà protagonista con la squadra nazionale Csen a Malta, in questi primi mesi dell’anno. Lo Sporting Club di Albinia, nella persona del maestro Aveliano Bettolini, e l’istituto Fossombroni, nella persona della dirigente scolastica Francesca Dini, nutrono immensa soddisfazione per i risultati ottenuti dallo studente/atleta Francesco, augurandogli in futuro altre soddisfazioni e successi della stessa misura.