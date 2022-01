Toscana verso la zona gialla: è qui l’incidenza dei casi più alta d’Italia

GROSSETO – La Toscana entrerà a breve in zona gialla. Il provvedimento dovrebbe scattare da lunedì prossimo. Gli ultimi dati parlano chiaro: i tassi di occupazione dei posti letto in area medica (per passare al giallo bisogna superare il 15%) e in terapia intensiva (per passare al giallo bisogna superare il 10%) sono ormai nettamente al di sopra dei limiti previsti dalla legge.

Secondo l’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, infatti in Toscana il tasso di saturazione dei posti letto in area medica Covid è al 18% (in crescita dell’1% rispetto all’ultima rilevazione), mentre il tasso per le terapie intensive è 1l 17% (anch’esso in crescita dell’1% rispetto all’ultima rilevazione).

Non solo. A preoccupare è anche l’incidenza dei casi Covid che nella nostra Regione è molto in crescita. Nell’ultima settimana infatti in Toscana si registra il valore più alto di tutta Italia: si parla di 2.680 casi per 100mila abitanti che portano la nostra Regione davanti a Lombardia (con 2578,1) e alla Valle d’Aosta (2255,9).

Situazione difficile anche secondo i dati comunicati oggi dal presidente Eugenio Giani.

Come si vede dalla scherma della Regione Toscana il totale dei pazienti Covid è di 1.066: di questi 958 (+ 51 oggi) sono in area medica, mentre 108 (+ 10 oggi) si trovano in terapia intensiva.