Coronavirus: altri due morti in Maremma. 430 nuovi casi e 85 guariti. Un ricovero in più

GROSSETO – Altri due morti in Maremma per Coronavirus: si tratta di una donna di 72 anni e un uomo di 82, entrambi deceduti all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono 430 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto tra le ore 24 del 5 gennaio e le ore 24 del 6 gennaio (ieri 630) su 1.675 tamponi processati (ieri 3.004), 1.202 dei quali molecolari e 473 antigenici rapidi. Il tasso di positività sale al 25,7% (ieri 21,0%). E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl.

Calano i nuovi positivi, ma si riduce anche il numero di tamponi processati: i nuovi casi sono 200 in meno rispetto a quelli segnalati ieri, mentre i tamponi sono circa la metà. Sale, infatti - come visto sopra -, il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi processati) che cresce del +4,7%.

Dei 430 nuovi positivi, 159 sono stati individuati nel comune capoluogo, 35 a Orbetello, 31 a Follonica, 25 a Nonte Argentario, 24 a Pitigliano e 21 a Manciano. I positivi in carico alla Asl salgono 1.668, 1.585 invece le persone classificate come “contatti stretti”.

Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 85 guarigioni (ieri 17).

C'è un ricovero in più: sono 50 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 49), sette delle quali in terapia intensiva (come ieri). Dei 43 pazienti nei reparti ordinari Covid, circa l’80% non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con una dose o con due dosi da più di 120 giorni. Dei sette pazienti ricoverati in T.I. Covid, circa l'85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con una dose o due dosi da più di quattro mesi e presentano gravi patologie pregresse.

I dati di oggi

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 47 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 7 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Bolla Covid Misericordia Grosseto 43 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 7 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:

Provincia Sabato 1 gen Domenica 2 gen Lunedì 3 gen Martedì 4 gen Mercoledì 5 gen Giovedì 6 gen Venerdì 7 gen Arezzo 30 32 39 42 54 53 54 Grosseto 44 49 49 51 51 49 50 Totale Asl 74 81 88 93 105 102 104

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 126 Siena 162 Grosseto 85 Totale 373

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1069 985 2054 Siena 1334 1184 2518 Grosseto 1202 473 1675 Totale 3605 2462 6247

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Asl TSE 1529 Provincia di Arezzo 461 Provincia di Siena 435 Provincia di Grosseto 430 Extra USL 203

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 66 98 113 93 34 14 43 Grosseto 75 101 103 97 32 19 3 Siena 91 79 95 93 38 32 7 ASL TSE 232 278 311 283 104 65 53

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .

Comune Tamponi positivi Arcidosso 17 Campagnatico 2 Capalbio 6 Castel Del Piano 18 Castiglione Della Pescaia 7 Cinigiano 7 Civitella Paganico 4 Follonica 31 Gavorrano 15 Grosseto 159 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 2 Manciano 21 Massa Marittima 8 Monte Argentario 25 Monterotondo Marittimo 1 Montieri 1 Orbetello 35 Pitigliano 24 Roccalbegna 1 Roccastrada 14 Santa Fiora 12 Scansano 2 Scarlino 1 Seggiano 2 Semproniano 3 Sorano 11

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 4314 Siena 3815 Grosseto 1668 Totale 9797

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 3456 Siena 2461 Grosseto 1585 Totale 7502

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE