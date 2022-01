Sradica un cestino della spazzatura e lo lancia sul cofano di un’auto. Doveva già scontare una pena per lesioni

SORANO – Importunava i passanti vicino ad una farmacia, e all’arrivo dei carabinieri, ha sradicato da terra un cestino della spazzatura scaraventandolo sul cofano di un’auto.

Per questo un uomo di origine marocchina è stato arrestato a Sorano la sera del 4 gennaio. L’uomo importunava gli avventori di una farmacia in centro tanto che è stato necessario l’intervento dei carabinieri della Stazione di Sorano.

All’arrivo dei militari l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva divelto un cestino della spazzatura e l’aveva scaraventato sul cofano di una vettura parcheggiata, generando sgomento tra le persone.

I militari sono riusciti a calmare l’uomo e a condurlo in caserma. A seguito dell’identificazione i militari hanno accertato, a suo carico, diversi pregiudizi di polizia ed in particolare l’uomo era al momento affidato ai servizi sociali per scontare una pena cumulativa per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, molestia e disturbo alle persone, oltre a molteplici episodi di guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri hanno segnalato al Tribunale di sorveglianza di Firenze le violazioni alle prescrizioni imposte. Questo ha fatto venir meno la possibilità di fruire del beneficio. È stato emesso un decreto cautelare di sospensione della misura alternativa che i Carabinieri hanno eseguito conducendo il marocchino in carcere dove sconterà la rimanente pena.