Scuola, ecco le nuove regole in caso ci sia un positivo al Covid in classe

GROSSETO – Cambiano le regole in caso di positività a scuola. Il Governo ha previsto disposizioni differenti a seconda che la positività emerga tra i bambini della scuola dell’infanzia, o delle elementari o infine di medie e superiori.

Scuola dell’infanzia: Già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare): Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, istituti superiori): Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Il Governo ha previsto anche il potenziamento delle attività di screening, anche attraverso lo stanziamento di nuove risosorse per consentire a chi fa parte del mondo della scuola di fare test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate.

Agli insegnanti saranno poi distribuite mascherine Ffp2, e saranno rinnovati i contratti del personale da impiegare nel potenziamento per l’emergenza.