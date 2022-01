Obbligo vaccinale e green pass: il calendario di tutte le nuove regole. Si parte oggi

GROSSETO – Via libera al nuovo decreto che contiene i le misure di contenimento del virus in Italia (Leggi: Ufficiale: obbligo vaccinale per gli over 50 e green pass obbligatorio per negozi e parrucchieri). IL decreto è stato approvato ieri sera all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Cerchiamo di capire quando entrano in vigore tutte le nuove restrizioni e i nuovi divieti ad iniziare proprio da ieri..

6 gennaio

Da oggi scatta l’0bbligo vaccinale per gli over 50. Si devono vaccinare entro l’1 febbraio altrimenti vanno incontro ad una sanzione di 100 euro.