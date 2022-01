Nevica sull’Amiata: in Vetta si va sottozero

AMIATA – Nevica in vetta. L’Amiata si tinge di bianco e le temperature scendono sotto lo zero.

Una befana senza dubbio emozionante per chi ama sciare o semplicemnete gustarsi uno scenario completamente imbiancato.

Ricordiamo l’allerta meteo per oggi della Regione: “Un nuovo codice giallo sarà invece in vigore dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, giovedì 6 gennaio. Nella notte e nella mattinata di giovedì sono previste forti precipitazioni sulla dorsale appenninica e sulle province centro meridionali (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Pisa), neve anche a quote collinari (Appennino, Mugello, Amiata), vento forte da nord-est su Appennino settentrionale e vallate sottovento, sul Valdarno medio e inferiore e sulla costa centrale”.

