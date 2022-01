GROSSETO – Un modo chiaro e semplice per vedere l’andamento dell’epidemia Covid dal 23 febbraio 2020 ad oggi per quanto riguarda tutta la Toscana e la provincia di Grosseto in particolare.

Il Timelapse è stato ideato da ArsToscana, e chiarisce in maniera semplice e intuitiva le varie ondate in cui il Coronavirus ha colpito di più.

Il Timelapse è realizzato utilizzando i dati della piattaforma “Sorveglianza integrata casi di Coronavirus Covid-19 in Italia” dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ogni nuovo caso positivo compare di coloro rosso in corrispondenza della data del tampone e viene riportato sulla mappa con delle coordinate geografiche attribuite casualmente ma ricomprese all’interno del territorio comunale di domicilio del soggetto positivo.

I casi al momento che non sono più attivi si definiscono conclusi (casi guariti e deceduti) e spariscono dalla mappa. Al termine del filmato vengono evidenziati in blu i nuovi casi relativi agli ultimi 7 giorni