Covid-19, Chelini: «Avanti con i vaccini, così superiamo la pandemia»

CAPALBIO – Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio: “L’incremento esponenziale dei contagi rende difficile, come abbiamo potuto apprendere in questi giorni, il tracciamento dei positivi.L’azienda sanitaria invia regolarmente il suo ‘bollettino’, ma al momento il sistema di comunicazione con i sindaci (SISPC) non è aggiornato e non riusciamo, quindi, a dare informazioni precise circa il numero delle persone positive attualmente in sorveglianza nel nostro comune. Per questo motivo ci stiamo limitando a fornire informazioni sul numero dei contagi registrati nelle 24 ore precedenti”.

“Abbiamo però un dato molto significativo, che è quello che riguarda la vaccinazione al 31 dicembre: nel nostro territorio comunale abbiamo una buona adesione alla campagna vaccinale, e questo dimostra un grande senso di responsabilità da parte dei capalbiesi”.

“Nella fascia di età che va dai 90 anni in su, abbiamo il 64,62% dei cittadini vaccinati con terza dose e il 78,46% dei vaccinati con seconda dose”.

“Nella fascia di età 80-89, registriamo l’ 79,41% delle vaccinazioni con terza dose e il 88,89% dei vaccinati con seconda; tra i 70 e 79 anni registriamo il 61,71% con terza dose e l’87,32% con seconda; tra i 60 e i 69 anni, i numeri si attestano sul 36,85% con terza dose e l’82,31% con seconda; tra i 50 e i 59, abbiamo il 31,91% con terza dose e l’84,81% con seconda. Il mio invito è a proseguire con il ciclo vaccinale, perché solo così possiamo proteggerci e proteggere gli altri dal virus. Teniamo duro e sconfiggiamo, insieme, questa terribile pandemia”.