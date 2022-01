GROSSETO – Scarpe, maglieria, capispalla, maglie e intimo. Questa la merce su cui si concentreranno i grossetani per i propri acquisti scontati. Fanalino di coda borse, sciarpe e cinture.

Oggi, in Maremma, primo giorno di saldi, fine di una stagione di shopping non proprio esaltante. Secondo alcune stime gli acquirenti spenderanno circa 150-200 euro a testa, meno che negli anni scorsi, ma potrebbe essere comunque una boccata di ossigeno per il mondo del commercio.

«Comprerò scarpe e giacchetti per i ragazzi – racconta una mamma – tutti un po’ più grandi così da poterli usare per il prossimo anno, poi qualcosa di intimo per me».

«Sono venuta subito stamani, avevo visto un maglione e temevo finissero la taglia» racconta un’altra maremmana. «Io sono venuta a dare un occhio – racconta l’amica che è con lei – ma ancora le percentuali di sconto sono troppo basse: 20-30%. Aspetterò ancora un po’ per togliermi qualche sfizio».