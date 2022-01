Giorno di saldi per il “Mercato della befana”: banchi in piazza come ogni giovedì

GROSSETO – Giorno di saldi domani per il “Mercato della befana” a Grosseto. Nonostante la festa, gli ambulanti saranno in piazza come ogni giovedì. Una grande occasione per dedicarsi allo shopping e alla ricerca delle occasioni tra sconti e affari. Inoltre, grazie alla giornata di festa, si potrà fare un giro in centro e godersi la città in tranquillità.

«In questo particolare momento delle nostre vite – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini – tornare a fare acquisti, magari sfruttando l’occasione dei saldi o i prezzi abbordabili di molti banchi del mercato, può essere una componente fondamentale per un inizio di ritorno alla normalità e per cercare di far arrivare ossigeno alla nostra economia».

«L’invito ai cittadini è a venirci a trovare – afferma Simone Zippilli, presidente provinciale Anva Confesercenti –. In un momento come quello dei saldi è particolarmente importante il rapporto di fiducia che si instaura tra commerciante e cliente, per questo l’invito a tutti è a non perdere questa occasione di shopping».

«Invitiamo la cittadinanza di Grosseto a venire al mercato che non mancherà in questa giornata festiva – commenta Agostino Ottaviani, presidente Fiva Confcommercio Grosseto –. Sarà l’occasione per fare acquisti in sicurezza, all’aria aperta, con ottimi prezzi tutto l’anno».