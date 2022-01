GAVORRANO – Un gran boato si è sentito poco fa in paese, quando è crollato il solaio di una casa nella strada principale di Gavorrano, via Matteotti, accanto al Cinema Teatro. Nell’abitazione non c’era nessuno. Fortunatamente è stata scongiurata la tragedia.

Sul posto quattro mezzi Vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’edificio. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale che sta regolando il traffico, che è attualmente deviato in via delle Scuole.