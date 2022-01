Vivarelli Colonna accoglie e saluta Di Matteo: «Benvenuto a Grosseto»

GROSSETO – «Oggi ho avuto il piacere di incontrare il nuovo presidente dell’Us Grosseto 1912, Nicola Di Matteo». A parlare è il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che oggi in municipio ha ricevuto la visita del neo presidente biancorosso.

«Sono certo che il neopresidente – dice Vivarelli Colonna -, mosso da una sana grande passione per questo sport e forte di numerose esperienze di successo nel mondo del calcio, saprà fare un ottimo lavoro di rilancio per la squadra biancorossa, una vera e propria istituzione sostenuta dalla passione di centinaia di tifosi grossetani che oggi possono continuare a sognare».

«Un ringraziamento speciale va alla famiglia Ceri, che in questi anni ha dato anima e cuore per la società e per la squadra, raggiungendo con impegno e dedizione grandissimi obiettivi come la promozione in Lega Pro. Una collaborazione fruttuosa quella del Comune con Mario e Simone Ceri che ha portato la squadra, il centro sportivo a Roselle e lo stadio Zecchini ai massimi livelli e che continuerà con successo grazie alla nuova presidenza».

«Ora lavoriamo per salvare la nostra squadra del cuore, la squadra della città di Grosseto».