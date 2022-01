“Sei maremmano se dici…”: firma copie con l’autore a Grosseto

GROSSETO – Appuntamento alla Libreria Mondadori di Grosseto (Corso Carducci) venerdì 7 gennaio dalle 16 alle 19 per il “firma copie” di “Sei maremmano se dici…”, il secondo volume, edito da IlGiunco.net, che racconta la Maremma dei modi di dire.

Sarà presente l’auto Giacomo D’Onofrio che incontrerà i lettori per parlare di questa seconda ed inedita edizione del suo libro.

Così come è accaduto per il primo volume, anche questa volta parte del ricavato del libro sarà destinato al progetto alla Caritas per contribuire così alla realizzazione del progetto della nuova sede. L’invito quindi è quello di pensare a questo libro come un’idea regalo anche in vista della “Befana”.

Segnalatelo sul calendario allora: venerdì 7 gennaio, delle 16 alle 19.