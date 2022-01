Lotteria del Sole: Raccolti oltre 11mila euro. Estratti i 15 premi, ecco i numeri vincenti

GROSSETO – Si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 3 gennaio, presso la sala Mirto Marraccini di Banca Tema, l’estrazione della lotteria di beneficenza della Fondazione il Sole. Sono così stati assegnati i 15 premi messi in palio dalla Onlus grossetana (in basso i numeri estratti).

L’incasso complessivo della lotteria destinata alla raccolta di fondi per l’acquisto di mobili e suppellettili da destinare agli appartamenti del “Dopo di Noi”, è stato di 11.163,50 euro. Dai quali andranno detratte le spese di stampa dei biglietti e per l’acquisto di una parte dei premi.

«Siamo davvero contenti di questo risultato – spiega il presidente, Massimiliano Frascino – perché non era scontato riuscire a vendere tanti biglietti in un periodo difficile come questo, e perché siamo riusciti a raggiungere una cifra utile a comprare mobili e suppellettili per i nostri appartamenti del dopo di noi. un grazie sincero va a tutti quanti li hanno comprati e alle aziende che ci hanno aiutato a venderli, senza il sostegno delle quali sarebbe stato difficile ottenere l’obiettivo. È veramente una grande soddisfazione che condividiamo con tutti quanti».

Anche questa volta a dare un contributo determinante e stata Banca Tema, che ha messo a disposizione la propria rete di sportelli per raggiungere più persone possibili. «Il nostro rapporto con la Fondazione il Sole – dichiara il direttore generale, Fabio Becherini – e oramai consolidato da tanti anni. Siamo felici di poter contribuire a questo importante obiettivo, dando concretezza alla nostra missione di banca cooperativa che ha un’attenzione particolare ai temi del sociale e al sostegno dei soggetti del Terzo settore, che come la Fondazione operano nel nostro territorio di riferimento».

Chi avesse vinto uno dei premi in palio può contattare Barbara per ritirarli. Al numero di cellulare: 373-80.000.94

Biglietto n° 4249 – 1° premio – Scooter cilindrata 125 cc

Biglietto n° 4652 – 2° premio – Tv nuova generazione 50’’

Biglietto n° 1001 – 3° premio – City Bike unisex

Biglietto n° 2489 – 4° premio – Soundbar

Biglietto n° 3275 – 5° premio – Tablet

Biglietto n° 3854 – 6° premio – Weekend per 2 persone 1 notte

Biglietto n° 2221 – 7° premio – ingresso per 2 persone con massaggio c/o centro benessere

Biglietto n° 2479 – 8° premio – buono acquisto da € 30,00 presso 2 distinte librerie

Biglietto n° 3201 – 9° premio – buono acquisto da € 30,00 presso 2 distinte librerie

Biglietto n° 5013 – 10° premio – confezione da 2 bottiglie di vino

Biglietto n° 0488 – 11° premio – confezione da 2 bottiglie di vino

Biglietto n° 1826 – 12° premio – confezione da 2 bottiglie di vino

Biglietto n° 0128 – 13° premio – confezione da 2 bottiglie di vino

Biglietto n° 0536 – 14° premio – confezione da 2 bottiglie di vino

Biglietto n° 2815 – 15° premio – confezione da 2 bottiglie di vino