Hockey giovanile, sospesi campionati e allenamenti fino a fine mese

GROSSETO – Congelato fino a fine mese l’hockey dei giovani atleti liguri e toscani. “Sospesi campionati giovanili di hockey su pista – recita il comunicato di Alberto Aloisi del Comitato Regionale Toscana – La ripresa della stagione 2021-22 è prevista per il fine settimana del 28-29-30 gennaio. La pausa natalizia ha portato ad una riflessione generale tra le società della Toscana e della Liguria ed i campionati che dovevano riprendere questo fine settimana vedranno le squadre ai nastri di partenza a fine gennaio. E’ questa la decisione presa dalle società che si sono riunite in remoto ieri 3 gennaio 2022. Lo stato pandemico che innegabilmente ha colpito anche il movimento hockeystico ha indotto ad uno stop momentaneo utile a comprendere l’evoluzione delle situazione sanitaria generale”.

Interrotto anche il lavoro di preparazione infrasettimanale: “Nel frattempo alcune società hanno sospeso anche gli allenamenti e con la riapertura delle scuole il movimento avrà modo di orientarsi al meglio in vista della seconda fase della stagione agonistica. A stretto giro verranno riformulati i calendari che ad oggi risulteranno invariati nelle formule. Le società si sono date già appuntamento a lunedì 14 febbraio per un’ulteriore valutazione in vista della conclusione della fase zonale e dei termini fissati dalla Fisr per le finali nazionali che ad oggi restano immutati.

L’hockey tosco-ligure pertanto va avanti unito cercando di concludere i campionati in sicurezza”.