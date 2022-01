Zona bianca, zona gialla e zona arancione: che cosa cambia

GROSSETO – Che cosa succede ad oggi, gennaio 2021, se una Regione o un’area geografica cambia colore in base alla normativa legata all’emergenza coronavirus? Cerchiamo di capirlo insieme con un vademecum.

Le regole della zona bianca – Obbligo di mascherina all’aperto e obbligo di green pass base per accedere ai luoghi di lavoro. Questo tipo di green pass si ottiene anche con esito negativo di tampone molecolare o test antigenico. Per le attività invece sociali e ricreative è obbligatorio il super green pass che si ottiene con ciclo vaccinale completo o con la guarigione dalla malattia. Inoltre per i cinema, i teatri, gli stadi e gli spettacoli è obbligatorio indossare la mascherina di tipo Ffp2.

Le regole della zona gialla – Rispetto alla zona bianca nella quale è consentito tutto e le attività sono tutte aperte, in zona gialla non cambia niente. La mascherina all’aperto, oltre che al chiuso, è infatti obbligatoria in tutta Italia già in zona bianca. All’interno dei ristoranti e bar non c’è più la regola di un massimo di quattro persone allo stesso tavolo e quindi bisogna soltanto esibire il super green pass anche per consumare al bancone, come del resto accade in tutta Italia.

Le regole della zona arancione –In zona arancione tutte le attività rimangono aperte e così come nella zona gialla nei bar e nei ristoranti possono entrare soltanto i possessori di super green pass.

Chi non ha il super green pass:

• non può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di «lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune»;

• non può accedere agli impianti di risalita delle piste da sci;

• non può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.