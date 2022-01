Prezzi, mascherine e sconti: arrivano i saldi e il “manuale” per l’acquisto sicuro

GROSSETO – Manca sempre meno allo scoccare dell’ora fatidica, quella che milioni d’italiani aspettano con trepidante gioia: quella dei saldi.

Il 5 gennaio sarà la data “x” della Toscana, quella in cui uomini e donne correranno nelle botique e nei centri commerciali per acquistare camicie, pantaloni, tailleur e scusi-ma-quel-cappello-di-velluto-fucsia-leopardato-con-le-stelle-filanti-è-in-saldo? Va da sè che per tanti (uomini, donne, bambini, bambine e cagnolini) sarà invece un terribile e ameno periodo in cui verrano trascinati da un negozio all’altro, da un “sto meglio con questa maglietta color salmone o con questa color salmone chiaro?” a “mi presti il bancomat?”.

I saldi, tra l’altro, potranno proseguire per sessanta giorni e ci saranno delle regole precise da seguire, soprattutto per i commercianti. Un esempio è quello di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata oppure quello di separare gli articoli in saldo da quelli che invece resteranno con il prezzo invariato.

Per i compratori, invece, vale (principalmente) una regola, oltre al codice penale (no, sparare a chi vi ha soffiato i calzini scontati del 40% non è ammesso), ovvero quella di evitare gli assembramenti e indossare correttamente la mascherina: i negozi faranno gli sconti, ma il Covid-19 assolutamente no.

Le regole dei saldi 2022