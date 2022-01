maremmani: in 2mila scelgono il preferito del 2021. Ecco chi è il personaggio dell’anno

GROSSETO – La sfida dei #maremmani, l’iniziativa lanciata dal quotidiano della provincia di Grosseto e dedicata ai personaggi del 2020, anche quest’anno è stata come sempre una corsa all’ultimo voto, con oltre 2000 voti espressi.

Co come è accaduto nel 2020 a vincere la sfida dei #maremmani è stata una donna. Ad Ambra Sabatini, succede dunque Ilaria Tosti, imprenditrice e personaggio dell’anno. Ilaria è riuscita a primeggiare nelle preferenze dei lettori conquistando il 26% dei voti. A lei, vanno le congratulazione e migliori auguri per il futuro da parte della redazione de IlGiunco.net. Presto la ospiteremo nella nostra redazione per consegnarle il riconoscimento di #maremmani2021.

La classifica completa: vince Ilaria Tosti – Ecco la classifica completa dei dieci personaggi scelti dalla redazione de IlGiunco.net e votati poi dai suoi lettori. Tra parentesi trovate la percentuali rispetto al totale delle preferenze espresse. Ilaria Tosti (26%); Mamadou Fall (18%); Gioele Pazzaglia (13%); Pietro Mecarozzi (11%); Giacomo D’Onofrio (9%); Laura Romeo (6%); Angelo Perla (6%); Emanuela Maccarani (4%); Lorenzo Santorelli (4%); Moira Ricci (3%).

L’albo d’oro: i vincitori delle prime sei edizioni – L’iniziativa, lanciata da IlGiunco.net, è alla sua sesta edizione. Alle prime quattro edizioni, hanno partecipato migliaia di lettori.

Nel 2015 a vincere fu Antonfrancesco Vivarelli Colonna, oggi sindaco di Grosseto, nel 2016 Giuseppe Orfino, giornalista, nel 2017 Luca Peruzzi Squarcia, il bambino grossetano che nell’estate dello stesso anno salvò un uomo; nel 2018 Virginia Montemaggi, giovane influencer con centinaia di migliaia di follower sui social network, nel 2019 Andrea Laganga, il macellaio maremmano che porta in giro per l’Italia la passione la il suo lavoro; nel 2020 Ambra Sabatini, atleta, che poi sarebbe diventata campionessa paralimpica con la medaglia d’oro nei centro metri.

Qui trovate tutti i dettagli sulle passate edizioni: www.ilgiunco.net/tag/maremmani/

Nella foto da sinistra: Giacomo D’Onofrio, Mamadou Fall, Pietro Mecarozzi, Emanuela Maccarani, Gioele Pazzaglia, Angelo Perla, Moira Ricci, Laura Romeo, Lorenzo Santorelli, Ilaria Tosti

Ecco i dieci #maremmani che abbiamo scelto (in ordine alfabetico).

• Giacomo D’Onofrio. Giornalista, grossetano, è l’autore del libro “Sei maremmano se dici…”, il volume che racconta la Maremma dei modi di dire. Uscito alla fine del 2020 è stato un successo editoriale oltre ogni aspettativa e a breve uscirà anche una seconda edizione inedita.

• Mamadou Fall. 39 anni, originario del Senegal, Mamadou vive in Maremma ormai da tempo. Recentemente ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È lui l’uomo che l’estate scorsa a Follonica ha salvato la vita alla donna aggredita a martellate, fermando l’aggressore in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

• Emanuela Maccarani. È l’allenatrice più vincente della storia della ginnastica ritmica italiana. Da tempo vive in Maremma e ha scelto Follonica, insieme alle sue atlete come base per costruire i successi mondiali e olimpici. In questo 2021 ha portato le Farafalle Auzzurro alla conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.

• Pietro Mecarozzi. Giornalista, giovane maremmano, autore di “Maremma Felix”, l’inchiesta sull’espansione della criminalità organizzata in provincia di Grosseto, con cui ha vinto la decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo, tra gli altri, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

• Gioele Pazzaglia. Gioele Pazzaglia, classe 2004, è un giovane atleta gavorranese. Nel 2021 il 17enne si è aggiudicato il titolo di campione d’Italia di kickboxing che gli è valsa inoltre la convocazione nella squadra nazionale di shoot boxe che l’avrebbe dovuto vedere protagonista ai mondiali in Russia quest’autunno, che però sono stati annullati a causa della pandemia.

• Angelo Perla. Imprenditore nel campo della ristorazione ha lanciato negli anni locali diventati iconici per la città di Grosseto come “Porca Vacca” e “Amore Capoeira”. In questo 2021 ha aperto due nuovi locali, la pasticceria Lulù e il nuovo bar in Corso Carducci, nel cuore della città.

• Moira Ricci. Artista, maremmana, ha studiato presso il CFP Bauer di Milano, conseguendo nel 1998 il diploma in fotografia. Ha poi proseguito gli studi nelle discipline Arti multimediali e Comunicazione visiva presso l’Accademia di Belle Arti di Milano, diplomandosi nel 2005. Quest’anno la sua opera “Totem”, 2021 (realizzato in ferro, vetroresina e materiali misti), è diventata un simbolo dell’estate in Maremma: il braccio di Goldrake nel bel mezzo della campagna tra Magliano in Toscana e Talamone.

• Laura Romeo. Da anni impegnata nel sociale, Laura Romeo è l’ideatrice del progetto di solidarietà “Operazione Cuore” con cui ogni anno vengono raccolti, con la collaborazione di tante associazioni del territorio, fondi per aiutare i bambini che più ne hanno bisogno.

• Lorenzo Santorelli. Giornalista Rai, impegnato sul campo con il Tg2 anche durante la pandemia del 2020, è diventato inviato del Tg1, il telegiornale più importante della tv di Stato; quasi ogni sera i telespettatori possono trovano un suo servizio nel tg.

• Ilaria Tosti. La crisi che diventa opportunità. Ilaria Tosti, general manager della Tosti srl, fondato dal nonno 50 anni fa alle pendici dell’Amiata, rappresenta perfettamente questo slogan. Negli ultimi due l’azienda di componentistica si è in parte riconvertita, grazie alle intuizioni di Ilaria, mettendosi a disposizione per la realizzazione di dispositivi di protezione. Ilaria, 42 anni, ha un master in business amministration alla Luiss Guido Carli, a Roma, dopo essersi diplomata e laureata con il massimo dei voti.

