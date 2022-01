L’ANALISI – Coronavirus: crescita impressionante dei nuovi casi: +152% in una settimana in Maremma

GROSSETO - Non si ferma la curva del virus in provincia di Grosseto dove questa settimana si registra un nuovo record di contagi. Sono 1.495 i nuovi positivi confermati dall’Asl Toscana Sud Est nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio. È il numero più alto dall’inizio pandemia.

Rispetto alla settimana precedente, che già aveva segnato un nuovo primato in termini di contagio, i nuovi casi non accennano a diminuire, anzi.

Questa settimana infatti la curva del contagio cresce del 151,68% e si vede bene guardando il grafico, che abbiamo elaborato, come nell’ultima settimana la crescita sia nettamente maggiore rispetto a quella precedente. In generale è dalla seconda settimana di dicembre che i casi sono in continuo aumento con un picco proprio nella settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio.

In questa settimana è stato inoltre raggiunto il numero massimo di nuovi casi giornalieri, 412 il 30 dicembre e 420 il 31 dicembre. In passato il picco dei nuovi positivi era stato registrato il 15 novembre 2020 quando i casi tracciati furono 190.